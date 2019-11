Стрелба в гимназия в Калифорния, множество ранени

П ри стрелбата в гимназията северно от Лос Анджелис е убито 16-годишно момиче и 14-годишно момче, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и Франс прес.

Шерифът на окръг Лос Анджелис Алекс Вилануева заяви, че 16-годишният нападател, който е гимназист, е извадил пистолет от раницата си и е прострелял петима други ученици, преди да обърне дулото срещу себе си и да се самонарани.

Ранени са също две момичета на 15 и на 14 години и едно момче на 14 години.

Нападателят е използвал пистолет 45-и калибър, който е бил празен при откриването му. Стрелецът бе арестуван и също е приет за лечение в клиниката, съобщиха силите на реда. Първоначално медиите твърдяха, че той се е самоубил след нападението, но после дойде съобщението на властите за ареста му.

Footage from the scene showed lines of students being evacuated with their hands over their headspic.twitter.com/Vll954PD0Uhttps://t.co/lu0LLfOCCd