Стрелба в Ню Йорк, ранени, сред тях и дете

Д ве жени и дете са били ранени в събота следобед на "Таймс скуеър" в Ню Йорк, съобщи Франс прес.

Те са били улучени от заблудени куршуми при стрелба малко преди 17 часа на кръстовището на "Седмо авеню" и "44-та улица".

Четиригодишно дете е улучено в крака, докато семейството му е купувало играчки. Туристка на 23 години е простреляна също в крака, а жена на 46 години е улучена в ходилото. Те са хоспитализирани в Манхатън и животът им е извън опасност, съобщи шефът на нюйоркската полиция Дърмът Шей на брифинг на местопроизшествието.

Hero NYPD cop rushing through the danger in Times Square tonight as she carries a 4-year-old who was shot to waiting paramedics. A very vivid example of the absurdity of proposals to defund or abolish the police. #CopsCountPoliceMatter pic.twitter.com/Qw9nc7VFoW