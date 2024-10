Стрелба в къща край Сиатъл, има жертви, сред които и деца

П етима души са били убити при стрелба в къща близо до Сиатъл и 15-годишно момче е задържано за това престъпление, съобщиха властите в щата Вашингтон, цитирани от Ройтерс.

Убитите са три деца и двама възрастни. Момиче, което е живяло в къщата, е било ранено, се казва в изявление на шерифския офис на окръг Кинг.

Teen In Custody After 5 Found Dead In Shooting At A Home, Police Say https://t.co/CWDKCCjQgC