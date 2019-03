Н ад 90 души са загинаха при преобръщането и потъването на ферибот в река Тигър край северния иракски град Мосул.

Повечето жертви на произшествието са жени и деца, които не са можели да плуват, поясни ръководителят на службата за гражданска защита на Мосул Хусам Халил.

Той подчерта, че фериботът очевидно е бил претоварен. „Обикновено събира 50 души. При инцидента на борда е имало 250 души”, посочи Халил.

Спасителите продължават издирване на изчезнали пътници. Междувременно властите са арестували четирима души заради трагичния инцидент.

