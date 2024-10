Стартират ежегодните ядрени учения на НАТО

Н АТО ще даде в понеделник начало на ежегодните си ядрени учения, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че маневрите ще се проведат на фона на изострената ядрена риторика от страна на руския президент Владимир Путин.

Изтребители Ф-35А и бомбардировачи Б-52 ще са част от близо 60 летателни апарата от 14 държави, които ще участват в ученията.

„В един несигурен свят е жизненоважно да тестваме отбраната и да я засилим, така че противниците ни да знаят, че НАТО е в готовност, че има способността да реагира на всяка заплаха“, заяви Рюте в Лондон след среща с британския премиер Киър Стармър и украинския президент Володимир Зеленски.

„В частност ученията ще се фокусират върху Великобритания, Северно море, но също ѝ върху Белгия и Нидерландия“, допълни той.

pic.twitter.com/NOn9ZhLWvA



🚨BREAKING: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrived in London today to meet with British PM Keir Starmer and NATO Chief Mark Rutte. The timing is crucial, as a key summit of Ukraine's backers was just CANCELED, raising questions about… — James Reichert (@_jamesreichert) October 10, 2024

Марк Рюте каза още, че не се притеснява, че американската подкрепа за Украйна ще бъде прекратена, ако Доналд Тръмп отново стане президент на Съединените щати. Кандидатът за президент на републиканците многократно е заявявал, че войната в Украйна трябва да приключи бързо. Това предаде Националната информационна агенция на Нидерландия АНП.

Запитан след това за евентуалното завръщане на Тръмп в Белия дом, Рюте каза, че не е притеснен по отношение на подкрепата на САЩ за Украйна в бъдеще и че ще работи с наследника на президента Джо Байдън, независимо кой ще бъде той.

Рюте каза, че като министър-председател на Нидерландия е работил с Тръмп четири години и го познава добре. „Знам, че той напълно разбира и е съгласен с мен, че тази битка в Украйна не е само за Украйна.“ Според Рюте става дума и за сигурността на САЩ. „Той знае това“, заяви генералният секретар.

По повод призива на Украйна към съюзниците да се разреши използването на оръжията с голям обсег, доставени от самите съюзници, за атаки срещу цели в Русия, Рюте каза, че зависи от отделните държави да решат дали да дадат разрешение. Генералният секретар подчерта, че една оръжейна система няма да бъде това, което ще промени войната.

По време на маневрите, които ще продължат две седмици, няма да се използват реални оръжия, но около 2000 военни ще симулират мисии, при които бойни самолети ще пренасят американски ядрени глави, казаха служители на НАТО.

The meeting between Ukrainian President Volodymyr Zelensky, British Prime Minister Keir Starmer and NATO Secretary General Mark Rutte also occurred in London.



The main topic of the talks was the Euro-Atlantic integration of Ukraine and military support for the country,… pic.twitter.com/sKknuA6Vhc — Belsat in English (@Belsat_Eng) October 10, 2024

След руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Путин на няколко пъти предупреди Запада за потенциални ядрени последици. Миналия месец той обяви, че страната му може да използва ядрено оръжие, ако бъде атакувана с конвенционални ракети и че Русия ще приеме за общо всяко нападение срещу нея, подкрепено от ядрена сила.

Служителите от НАТО подчертаха, че ученията не са отговор на скорошните изявления от Москва и че ученията се провеждат всяка година вече повече от едно десетилетие.

„Не правим постоянни промени според това дали нещо е казано или не в точно определен ден“, заяви Ангъс Лапсли, помощник-генерален секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането. Той допълни, че такива учения са важни за демонстрация на ядрените способности на НАТО и за възпирането на атаки.

„Искаме да възпираме всеки противник и Русия по принцип по няколко различни начина, включително с конвенционални средства. Но те винаги са били подчертавани с ядреното възпиране“, заяви Лапсли пред репортери в централата на НАТО в Брюксел. Той допълни, че в момента алиансът е сериозно фокусиран върху това ядреното му възпиране да бъде надеждно и сигурно.

🇬🇧 In London, President Volodymyr Zelensky met with UK Prime Minister Keir Starmer and presented his victory plan



Later, newly appointed NATO Secretary General Mark Rutte joined the discussion. The key topics of the talks were Ukraine's Euro-Atlantic integration and military… pic.twitter.com/txEXb02ZrK — Mash (@truthprojectX) October 10, 2024

* Във видеото: Марк Рюте обяви, че танковете, закупени за Украйна, ще пристигнат възможно най-скоро

