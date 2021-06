Специален подарък от Джо Байдън за Владимир Путин

П о време на срещата в Женева американският президент Джо Байдън е подарил на руския си колега Владимир Путин специално изработени пилотски очила, съобщи Асошиейтед прес.

Байдън е известен с това, че носи пилотски тъмни очила и понякога е обект на шеги за това. Той например не свали пилотските си очила и по време на среща с кралица Елизабет II в замъка Уиндзър в неделя.

Специално изработените очила са от марка, произвеждана в Масачузетс и са проектирани за пилоти на изтребители, съобщи Белият дом, обявявайки подаръците на Байдън на срещата в Женева.

