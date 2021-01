SpaceX e нарушилa разрешителното си при теста на Starship

К омпанията SpaceX на Илон Мъск е нарушила тестовия лиценз от Федералната администрация по авиацията на САЩ с изпитателния полет на ракетата Starship миналия месец, при който тя се взриви, съобщи "Ройтерс", като цитира публикация на "Върдж".

Starship направи първи полет, но се взриви при кацането

Musk's SpaceX violated its launch license in explosive Starship test: the Verge https://t.co/GqJcsuCfgy pic.twitter.com/GWl1RePpt4