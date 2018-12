Саудитският журналист Джамал Хашоги, който бе убит на 2 октомври в саудитското консулство в Истанбул, бе обявен за личност на годината от американското списание "Тайм". Той дели това отличие с още няколко журналисти, предаде Франс прес.

Освен Хашоги сред личностите на годината на сп. "Тайм" са арестуваната филипинска журналистка Мария Реса, двамата мианмански репортери на агенция Ройтерс Ва Лоне и Куав Сое О, които са в затвора в Мианма, както и работещите в американския вестник "Капитал газет", чиято редакция бе нападната на 28 юни в Анаполис, щата Мериленд и бяха убити петима души.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj