Последните думи на саудитския журналист Джамал Хашоги са били "Не мога да дишам". Това съобщи телевизия Си Ен Ен, като се позова на източник, информиран за хода на разследването на убийството на журналиста в саудитското консулство в Истанбул.

Източникът, прочел преведения транскрипт на аудиозаписа, документиращ последните мъчителни моменти на Хашоги, казва, че убийството на журналиста на 2 октомври, е било предварително обмислен план.

Рияд отказва да екстрадира заподозрените за убийството на Хашоги

Хашоги се борил с група мъже, които са били решени да го убият.

Последните му думи са били "Не мога да дишам". После в транскрипта от записа се отбелязва, че са се чували звуци от разчленяването на трупа на Хашоги и че предполагаемите извършители на убийството са били посъветвани да слушат музика, за да попречат на звука да се чува ясно.

