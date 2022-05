Сорос предупреди: Инвазията в Украйна може да е началото на Третата световна войнa

А мериканският милиардер и филантроп Джордж Сорос предупреди в реч пред участниците в Световния икономически форум в Давос, че руската инвазия в Украйна може да бъде началото на Третата световна война, в която нашата цивилизация може и да не оцелее, предадоха световните агенции.

Байдън: Ще има нов световен ред и ще трябва да го ръководим

"Най-добрият и единствен начин да запазим нашата цивилизация е да победим руския президент Владимир Путин възможно най-скоро", допълни Сорос.

George Soros speaking at Davos “This crisis in Ukraine may be the beginning of the Third World War and civilisation may not survive it” pic.twitter.com/9J5djYgZ9c