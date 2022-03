Байдън: Ще има нов световен ред и ще трябва да го ръководим

П резидентът Джо Байдън заговори за "нов световен ред" по време на среща на бизнес лидери в Белия дом, докато обсъждаше различни глобални въпроси. Това накара много хора да се замислят за конспиративната теория, обвързана с идеята за нов световен ред, разказват от Vice.

„Сега е времето - когато нещата се променят“, каза Байдън в понеделник в отговор на въпрос за това как САЩ отговарят на инвазията на Русия в Украйна.

"Ще има нов световен ред и ние трябва да го ръководим", каза Джо Байдън.

Президентът на САЩ също така спомена и "либералния световен ред", който според него е помогнал на света да избегне глобалните конфликти от 1946 г.

Конспиративната теория „Нов световен ред“, която твърди, че световните събития се управляват задкулисно от малка група хора, които целят създаването на световно правителство и негово тоталитарно управление, съществува от десетилетия. Това е универсален разказ, който може да бъде оформен така, че да пасне към всеки предполагаем лош актьор, добил моментна популярност, в зависимост от това с какъв любител на конспиративната теория говорите.

Някои биха казали, че Новият световен ред се състои от „Илюминатите“. Други може да говорят за масони, а някои - за комунисти. Антисемитските теоретици на конспирацията пък поставят евреите в центъра на тази заговор. В наши дни вярващите в тази конспиративна теория често говорят за смесица от „либерални“ злодеи като милиардерът-филантроп Джордж Сорос (често обект на антисемитски конспирации), семейство Клинтън и Бил Гейтс.

Сред привържениците на конспиративните теории думите „Нов световен ред“ означават антиутопични ужаси, включително програми за обезлюдяване, използващи принудителна стерилизация, тайна управляваща класа от рептили и сатанински „глобалисти“, които са решени да дадат старт на апокалипсиса.

"Новият световен ред" обаче се употребява и в контекста на геополитиката: фразата беше популяризирана от световните лидери след Първата световна война и по-късно Втората световна война, за да опише системи за колективно управление като неуспешното Общество на народите, НАТО и ООН, които бяха създадени с цел да помагат на нациите да избегнат бъдещи кървави конфликти.

Наскоро фразата отново започна да се използва от експерти и законодатели, за да опишат несигурността, предизвикана от инвазията на Русия в Украйна, която предизвика шок в цяла Европа.

Всеки път, когато фразата се използва в „легитимен“ контекст, теоретиците на конспирацията полудяват. Най-новото повторение на теорията, която се разпространява в общността на QAnon, твърди, че Украйна и нейният президент Володимир Зеленски са марионетки в глобалистка схема и че западните лидери се грижат само за предотвратяване на инвазията на Русия, защото защитават тайни „биолаборатории" там. Тази теория е била използвана за дискредитиране на западната подкрепа за Украйна.

Конспиративните теоретици и крайнодесни личности се нахвърлиха върху думите на Байдън, направени по време на бизнес среща, твърдейки, че склонният към гафове президент несъзнателно е направил знак с ръката си. За „Нов световен ред“ започна да се пише в Twitter. „Да, президентът Байдън говореше кодирано. Да, той ще ръководи Новия световен ред. Да, ще си огънете коляното. Преклонете се пред Америка на Байдън“, написа един човек в Twitter. „Вярвам с цялото си сърце, че Джо Байдън беше поставен от глобалистите, включително Вавилон, за да въведе Новия световен ред“, пише друг.

BIDEN: "There's going to be a new world order out there and we have to lead it."#NewWorldOrder #biden #HuntersLaptop pic.twitter.com/DcJMmW9Jd0