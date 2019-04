Ж ителите на Чикаго бяха изненадани от неочаквани снеговалежи през последните дни.

Пистата на летището в града се покри от 15-сантиметрова снежна покривка и така 14 април се преврърна в един от най-снежните дни в историята за този период от годината.

Над 436 полета бяха отменени или се движeха с променен график заради изненадващия снеговалеж.

Според метеорологичните станции в района времето вече се подобрява, а натрупалият сняг бързо е започнал да се топи.

As the clouds cleared over the Great Lakes this morning, #GOESEast saw some of the snow in Illinois, Wisconsin and Michigan slowly start to melt away. Learn more about how to tell snow and clouds apart in satellite imagery: https://t.co/LJSzGqKY3L pic.twitter.com/xHGX8I01c0 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 15 април 2019 г.

Изненадващият снеговалеж се превърна в повод за вълна от коментари и реакции в социалните мрежи, а някои от потребителите бяха изключително изобретателни.

„За всички, които не вярват, Чикаго наистина е биполярен”.

for y’all that don’t believe chicago really be bipolar pic.twitter.com/eIx0D31ani — Sarah Abulaila (@SarahAbulaila) 15 април 2019 г.

„Времето в Чикаго е толкова откачено, току-що видях деца, които се целят със снежни топки и са без тениски”.

Chicago weather so fucked up I just saw kids having a snowball fight with they shirts off — Master Roeshi 🈶 (@CjGotYouROLLING) 15 април 2019 г.

Chicago sees latest snowfall of season in more than 50 years. https://t.co/6F30uEVITQ pic.twitter.com/5T4ZUHEtSL — Temperature Global (@TempGlobal) 15 април 2019 г.

„Дойдох по работа до Чикаго. Не това е времето, за което си стегнах багаж. Това ли е един нормален пролетен ден в Средния Запад?”

Doing a quick shoot in Chicago. Not the weather I packed for. Is this a midwest spring day? pic.twitter.com/s2wntHrEEu — Rob Rosen (@RobRosen14) 15 април 2019 г.

Изненада от неочаквания снеговалеж в Чикаго изрази и сръбската тенисистка Ана Иванович в своя профил в Инстаграм.

