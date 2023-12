Главоболие за Запада: Кои са хусите, атакуващи кораби в Червено море?

В ъв водите на Червено море - един от най-важните морски пътища в света - назряват проблеми. За това предупреждава Sky News.

Към момента два кораба, на които се намират и български моряци, са похитени съвременните пирати.

Членовете на йеменските бунтовници хуси засилиха атаките срещу кораби, за да покажат подкрепата си за “Хамас” в конфликта му с Израел. Това накара някои от най-големите компании в света - включително корабния гигант Maersk и петролната компания BP - да спрат плаванията през Червено море. Маршрутът се използва от кораби за достъп до Суецкия канал на Египет - основен пряк път, свързващ Средиземно море и Южна и Източна Азия, без да е необходимо да пътувате из Африка.

Иран работи да освободи японския кораб с българи

Кои са хусите?

Хусите - официално известни като "Божиите опори" или "Ансар Аллах" на арабски - са група ислямистки бунтовници, базирани в Западен Йемен. Групата се формира през 90-те години на миналия век като движение за насърчаване на правата на шиите и племето хуси, от което групата получава името си. Тя се противопоставя на влиянието на САЩ и Израел в Близкия изток - с лозунга си, съдържащ думите "смърт за Америка", "смърт за Израел" и "проклятие за евреите".

