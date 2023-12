Хусите атакуваха търговски танкер, крилата ракета е предизвикала пожар и щети

К рилата ракета с наземно базиране, изстреляна от Йемен от контролиран от хусите район там, е поразила търговски танкер, като е предизвикала пожар и щети, но пострадали няма, предаде Ройтерс, като се позоваха на двама представители на силите на САЩ.

Нападението е било извършено срещу танкера "Стринда" (STRINDA) на около 60 морски мили северно от пролива Баб ал-Мандеб. В зоната се е намирал американският разрушител "Мейсън", който се е притекъл на помощ на атакувания кораб.

Танкерът е плавал под норвежки флаг. Собственикът му е норвежката компания "Мовинкел кемикъл танкерс" (Mowinckel Chemical Tankers), а компанията - оператор е "Ханса танкерс" (Hansa Tankers).

В събота хусите заявиха, че ще нападат всички кораби, насочващи се към Израел, независимо от тяхната националност, и предупредиха всички международните корабни компании да не работят с израелските пристанища.

Third video that appered online (trom turkish sources), of rocket explosion by #Houthi naval forces on MT/ #Strinda #OIL TANKER en route to Israely port of #Ashdod, during voyage in Rea Sea, off coast Yemen in #BabelMandeb. pic.twitter.com/AYHeEeXcoz