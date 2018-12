Словакия изгони от страната руски дипломат, съобщи в сряда пред журналистите премиерът на републиката Петер Пелегрини(на снимката), предава ТАСС.

"Въз основа на информация, получена от военното разузнаване, на 22 ноември 2018 г. бе експулсиран дипломат от апарата на военния аташе към посолството на Руската федерация в Словакия. Той бе обявен за персона нон грата, тъй като е извършвал разузнавателна дейност против Словакия и НАТО", заяви премиерът.

Според Пелегрини експулсирането е било "извършено учтиво, както е прието в дипломацията, според дипломатическите норми".

#Slovakia has expelled a #Russia diplomat after information from military intelligence showed he engaged in espionage activities in the #NATO and #EuropeanUnion member country, - according to @Reuters https://t.co/blFMIETSJL pic.twitter.com/6VymmOHoFW