След седем неуспешни опита: Найджъл Фараж си гарантира депутатска банка

Л идерът на британската "Партия на Брекзит" Найджъл Фараж заяви, че е дал началото на "бунт срещу истаблишмънта". Изказването му дойде на фона на екзитполовете, които показват, че партията е постигнала безпрецедентен пробив на парламентарните избори, предаде АФП.

Прогнозите са, че партията „Реформирай Обединеното кралство“, преименувана на "Партията на Брекзит", която Фараж основа през 2018 г., ще получи 13 места. За първи път партия от крайнодясната периферия на Великобритания печели повече от едно място.

"Бунтът срещу истаблишмънта е в ход", написа Фараж в социалната мрежа X.

Изглежда, че Реформаторите далеч надминаха очакванията на изборите, след като в последните етапи на кампанията се прогнозираше, че ще спечелят само няколко места в Камарата на общините.

Thank you, Clacton. This is just the beginning.