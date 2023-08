След преврата в Нигер: Военна хунта сформира правителство

В оенната хунта, завзела властта след преврата в Нигер, сформира правителство, съгласно указ на новия лидер на страната, генерал Абдурахаман Чиани, прочетен през изминалата нощ по националната телевизия, предаде Франс прес.

Кабинетът се състои от 21 министри. Съставянето му бе обявено точно преди ключовата среща днес в Абуджа на Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС), която ще бъде посветена именно на ситуацията в Нигер.

Начело на правителството е назначеният в понеделник за премиер бивш министър на финансите Али Махаман Ламин Зейн. Министри на отбраната и на вътрешните работи съответно са генерал Салифу Моди и генерал Мохамед Тумба, които са членове на завзелия властта в страната Национален съвет за защита на отечеството (НСЗО).

