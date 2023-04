След престоя в болницата: Папата ще води литургия в началото на Страстната седмица

О чаква се папа Франциск да води литургията на площад "Свети Петър" на Палмова неделя - важно събитие в католическия календар, с което се отбелязва началото на Страстната седмица, съобщи Франс прес.

86-годишният папа напусна римската болница "Джемели" едва вчера, след тридневен престой, по време на който се лекуваше от бронхит. Франциск изглеждаше здрав и във весело настроение.

"Все още съм жив", отговори той с усмивка на журналистите и вярващите, които се събраха около болницата и го питаха как се чувства.

От няколко години духовният водач на 1,3 млрд. католици страда от все по-тежки здравословни проблеми, включително болки в коляното, които го принуждават да използва инвалидна количка и бастун. Очаква се той да остане седнал на месите на Цветница и Великден, докато кардинал води церемонията пред олтара. Според Светия престол това решение е било взето преди хоспитализирането му, тъй като аржентинският понтифик вече не е бил в състояние да стои дълго време.

Waiting for #PalmSunday Mass in St. Peter's Square. #PopeFrancis will preside. Cardinal Sandri will be the main celebrant at the altar. (📷 @ChrisWardeJones ) pic.twitter.com/YfOJYDC7q9