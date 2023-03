След обвиненията: Ще арестуват ли Доналд Тръмп

Д оналд Тръмп твърди, че във вторник ще бъде арестуван по обвинения, свързани с разследването на плащането на 130 000 долара на порнозвездата Сторми Даниълс през 2016 г.

Той ще бъде първият президент на САЩ, на когото ще бъдат повдигнати наказателни обвинения.

Ето някои ключови въпроси относно проблемите, които са в сила в този случай.

В какво е обвинен Тръмп?

През 2016 г. звездата от филми за възрастни Сторми Даниълс се свърза с медии, предлагайки да продаде своя разказ за това, което според нея е било прелюбопитна афера, която е имала с Доналд Тръмп през 2006 г.

Екипът на г-н Тръмп научи за това и неговият адвокат Майкъл Коен плати 130 000 долара на г-жа Даниълс, за да мълчи.

Това не е незаконно. Въпреки това, когато г-н Тръмп възстановява на г-н Коен сумата, в записа за плащането се посочва, че то е за правни разходи. Прокурорите твърдят, че това е равносилно на фалшифициране на бизнес документи от страна на г-н Тръмп, което в Ню Йорк е простъпка - криминално престъпление.

