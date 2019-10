Меган Маркъл проговори за майчинството и напрежението

Х ерцогинята на Съсекс говори открито за майчинството и трудните моменти, през които тя преминава като родител.

ITV News публикуваха ново видео, част от документалния филм "Хари и Меган: африканско пътешествие". В него за първи път зрителите ще видят невиждани досега моменти от турнето на кралската двойка в Южна Африка.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СНИМКИ НА МЕГАН И ХАРИ В АФРИКА

Херцогинята на Съсекс говори открито пред Том Брадби за вниманието към нея от страна на пресата по време на бременността, а и след раждането на Арчи. Внимание, което е по-скоро негативно, отбелязва сп. People.

