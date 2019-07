И зригването на вулкана Стромболи, който неведнъж е бил вдъхновение за редица литературни и филмови произведения, се очертава едно от най-мощните в последните 30-35 години.

Експертите дори го сравняват с изригванията от 2002 и 2003г., които предизвикаха огромни вълни с височина от 20м по бреговете на острова.

Най-голямата опасност, която предизвиква Стромболи, е именно тази от цунами.

Цитирайки научно изследване, публикувано в Scientific Reports, La Repubblica казва, че по време на Средновековието вследствие на мощни изригвания на вулкана огромни вълни са достигнали чак до бреговете край Неапол поне три пъти.

