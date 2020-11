Шотландия първа в света прави безплатни хигиенните продукти при менструация

Ш отландия стана първата държава в света, която направи продуктите за хигиена при менструация безплатни за населението си, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

Законопроектът, който ще гарантира безплатни дамски продукти за лична хигиена, беше одобрен с пълно мнозинство в парламента.

