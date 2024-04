Си Цзинпин: Китай и Германия ще търсят допирни точки

К итайският президент Си Цзинпин заяви днес, че двустранните връзки с Германия ще продължат да се развиват стабилно, докато двете страни се уважават взаимно и търсят допирни точки, запазвайки различията си, предаде Ройтерс.

"Трябва да разглеждаме и развиваме двустранните отношения всеобхватно, в дългосрочна и стратегическа перспектива", заяви Си пред германския канцлер Олаф Шолц в китайската столица Пекин.

German Chancellor Olaf Scholz said he’d raise trade, the war in Ukraine and climate issues as talks with Chinese leader Xi Jinping started in Beijing. https://t.co/Ej9CGqTqW5