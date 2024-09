Шокиращ сблъсък между яхти (ВИДЕО)

С блъсък между две яхти разтърси социалните медии тази събота, като видеа и снимки от инцидента бяха гледани милиони пъти от потребителите на Х.

В споделените видеа може да се види как суперяхтата Люрсен, на стойност 95 млн. паунда, се плъзга през водата, право в посоката на друга, по-малка лодка точно до брега на Ялъкавак, Бодрум в Турция в събота.

(Видеото е архивно: Тялото на британския технологичен предприемач е извадено от потъналата суперяхта в Сицилия)

Миг по-късно носът на кораба се блъска в кърмата на 30-метровата моторна яхта.

❗ Video: 90m Lürssen yacht Ice crashes into 31m Numarine Yachts yacht A.Mey in Yalıkavak, Turkey



It is still unclear why the collision occurred, but images sent by a SYT Reader show damage to the port side of A.Mey, with video footage showing at least half a dozen people… pic.twitter.com/xbAwwJ34kd