Разследват капитана на потъналата суперяхта

К апитанът на суперяхтата, която потъна край бреговете на Италия, е разпитан от прокурорите, разследващи смъртта на седемте пътници.

(Във видеото: Откриха тялото на последния загинал от потъналата луксозна яхта край Сицилия)

Плаващата под британски флаг суперяхта потъна в ранните часове на миналия понеделник, след като беше ударена от торнадо - и доведе до петдневно издирване на изчезналите.

Британският технологичен магнат Майк Линч, на 59 г., и дъщеря му Хана, на 18 г., бяха сред седемте загинали.

Сред останалите бяха председателят на Morgan Stanley Джонатан Блумер, съпругата му Джуди, американският адвокат Крис Морвило, съпругата му Неда и готвачът на борда на яхтата Рекладо Томас.

Капитанът Джеймс Кътфийлд и още 14 души успяват да избягат на безопасно място, когато яхтата потъва, докато е на котва край бреговете на Портичело, Сицилия.

Източници от местната прокуратура заявиха пред Sky News, че срещу 51-годишния капитан, родом от Нова Зеландия, се води разследване.

Кътфийлд е разследван за евентуални обвинения в непредумишлено убийство и корабокрушение.

Italian prosecutors have begun an official investigation of James Cutfield, captain of the superyacht belonging to British tech magnate Mike Lynch that sank off Sicily last week, killing its owner and six others, Italian media said https://t.co/YSD4JZzAV3