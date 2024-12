Шофьор се заби в магазин в Тексас, рани петима и беше застрелян

Б ягащ от полицията шофьор влезе вчера с пикапа си в оживен магазин от веригата Джей Си Пени ( JCPenney) в американския щат Тексас и рани петима души, преди да бъде смъртоносно прострелян от органите на реда, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Четирима от ранените в мола са откарани в болници, а петият се е придвижил сам, каза сержант Браян Уашко от Тексаския департамент за обществена безопасност на вечерен брифинг за медиите. Ранените са на възраст от 6 до 75 години и за момента не беше ясно какво е състоянието им.

Офелия Мирамонтез от полицейското управление в град Килийн каза, че инцидентът е започнал с телефонни обаждания за странно поведение на шофьор в черен пикап в Белтън, отдалечен на около 30 километра.

Уашко каза, че преследването на автомобила е започнало около 17 часа на междущатска магистрала 14. Шофьорът влязъл в паркинга на мола, врязал се в универсалния магазин и продължил да кара, каза Уашко.

Местните правоприлагащи органи в търговския център – един охранител на смяна и други двама, които не са били на работа – са участвали в престрелка със заподозрения, каза той.

Засега няма информация за самоличността на заподозрения.

