"Продължаваме да се питаме - защо": Година след смъртоносното нападение в Прага

В Прага се състоя благотворителен концерт и беше отслужена, предавана по телевизията панихида в памет на жертвите на смъртоносната стрелба в Карловия университет в чешката столица преди една година, предаде ДПА.

Концертът в Църквата на Спасителя включваше изпълнения на специално написани музикални произведения.

Освен семействата на жертвите и оцелелите, на службата присъства и чешкият президент Петър Павел.

"Продължаваме да се питаме: защо?", заяви Давид Фриберт, който представляваше опечалените на събитието.

След службата участниците и обществеността се събраха на мястото на нападението в центъра на града и почетоха жертвите с минута мълчание.

На 21 декември 2023 г. студент, въоръжен с автомат, уби 14 души и рани още 25 в сградата на университета на площад "Ян Палах", след което се застреля. Според властите преди масовата стрелба в центъра на Прага стрелецът е убил баща си в дома си, а седмица по-рано е застрелял мъж и дъщеря му в градска гора.

Today is the first anniversary of the horrific shooting at the Faculty of Arts of Charles University.



Our report on the day itself and the months since, with interviews from key figures at Charles and people who were in the building on that awful day:https://t.co/zC8QVVFtu1