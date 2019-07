Д иректорът на Националното разузнаване на САЩ Дан Коутс стана последният високопоставен член на администрацията на президента Доналд Тръмп, който напуска поста си, съобщи Би Би Си (BBC).

Държавният глава на САЩ написа в профила си в социалната мрежа Туитър, че Коутс ще напусне в средата на август и, че

ще номинира за негов наследник конгресменът от Тексас Джон Ратклиф.

Според Тръмп Ратклиф ще води и „вдъхновява величие за страната”, която обича.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....