Турция с решение на "проблема с нелегалното преминаване на границата между ЕС и Беларус"

П редседателят на Европейския съвет Шарл Мишел благодари на Турция за решението да не допуска граждани на Ирак, Сирия и Йемен, планиращи да пътуват до Беларус, да купуват билети или да се качват на самолети на турските летища, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Благодаря на турските власти", написа Мишел в Туитър.

Thank you to the Turkish authorities and @SHGM for your support and cooperation. https://t.co/w0B0aaytBL