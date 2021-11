"Гардиън": По границите на Европа се случват жестоки неща

Т емата за продължаващия натиск върху Европейския съюз, който беларуските власти оказват върху общността, пропускайки контролирано групи мигранти през границата си, е сред коментираните в западните издания, предаде БТА.

Анализ на британския вестник "Гардиън" е озаглавен "По границите на Европа се случват жестоки неща".

В него са отбелязва, че те са свързани не само с Беларус. Авторът задава въпроса дали случващото се не е знак за нещо още по-лошо, което се задава.

Коментаторът Даниъл Трилинг отчита, че е

лошо, когато държавите нарушават собствените си правила

и се отнасят зле с хората, но когато те започнат да променят правилата, вече наистина има причина за тревога. Авторът има предвид три неотдавнашни случая, на три различни места по границите на Европа, които навеждат на мисълта, че правителствата преминават нова разделителна линия в използването на насилие, в начина, по който охраняват границите си.

Това развитие на нещата е вредно само по себе си, но е и смущаващ прецедент за това как държавите в богати части на света могат да се отнасят към миграцията на хора, бягащи не само от война и преследване, но и от климатичната криза, пише "Гардиън".

