С еверна Корея вероятно подготвя изстрелването на ракета, съобщава Би Би Си (BBC). Това показват сателитни снимки на съоръжение край Пхенян.

През последните дни в обекта „Санумдонг”, където режимът на Ким Чен-ун сглобява голяма част от балистичните си ракети, се наблюдава засилена активност.

Действията на Пхенян идват на фона на съобщенията, че през миналата седмица страната е започнала да изгражда отново основното си съоръжение за изстрелване на ракети в Сохае.

Неговото разрушаване започна през миналата година, но работата спря, след като преговорите със САЩ влязоха в задънена улица.

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще бъде „крайно разочарован, ако Северна Корея поднови тестването на оръжия“.

Според експерти на този етап е по-вероятно Пхенян да се подготвя да изведе сателит в орбита, а не да тества балистична ракета. Сателитните снимки край обекта в Санумдонг показват огромни камиони, които се движат от и към съоръжението, което предполага, че Северна Корея се подготвя да премести някакъв вид ракета към площадката за изстрелване.

