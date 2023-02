Северна Корея е провела четири изпитания на стратегически крилати ракети

С еверна Корея съобщи, че вчера е извършила четири изпитания на стратегически крилати ракети във водите край източното си крайбрежие, предаде Асошиейтед прес.

Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА заяви, че четирите ракети са летели близо три часа след изстрелването им от североизточен крайбрежен район, рисувайки овални и осмоъгълни фигури над морето, и са показали, че могат да поразяват цели на разстояние до 2000 километра.

North Korea has test-fired four strategic cruise missiles during a drill designed to demonstrate its ability to conduct a nuclear counterattack against hostile forces, its state media said https://t.co/uLu9Nup5Ad