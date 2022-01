Сблъсъци в Казахстан, подпалиха сградата на кметството в Алмати

И злъчващ на живо в една от социалните мрежи казахстански блогър показа как в кметството на най-големия град в страната Алмати гори пожар, а наоколо се чуваха изстрели, предаде "Ройтерс".

Сградата беше обградена от демонстранти, които изглежда успяха да преодолеят кордона на силите за сигурност, въпреки че властите използваха срещу тях шокови гранати, като взривовете се чуваха в целия център на града.

NOW - Situation in #Almaty, Kazakhstan's largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd