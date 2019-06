Б ританските власти са разклатени от нови скандални разкрития, които подкопават дипломатическите усилия на Великобритания да запази хладнокръвен тон по ядрената сделка с Иран в момент, когато САЩ оказват натиск по отношение на Техеран и търговските му връзки с ЕС. Данните, публикувани в британското издание „Телеграф“, че клетка на про-иранската ливанска организация Хизбулла с години е складирала взривни материали в покрайнините на Лондон, вече предизвикаха реакции и извън Великобритания, а английското правителство и служби бяха принудени да коментират дали са знаели за всичко това.

Според журналистическите разкрития, членове на Хизбулла са складирали взривни вещества и материали за приготвяне на бомби в пакети с лед. Складът е разкрит от британските служби МИ5 и полицията през есента на 2015 г., само месеци след като Обединеното кралство подписва ядрената сделка с Иран. Сред материалите в склада са открити пакети с амониев нитрат в такова количество – близо три тона, че при взрив може да причини поражения на стотици сгради. По време на акцията, полицията претърсва още четири сгради в северозападен Лондон, като е арестуван един мъж по подозрение, че седи зад организацията на клетката.

Read this thread. Hezbollah stockpiled three tons (!) of bomb-making materials in London. News breaks not long after conviction of Ali Kourani, a Hezbollah operative (and black market Uggs dealer) in NYC: https://t.co/HZfjHawU13 https://t.co/K7twqI8ovw

Но тогава идва първата изненада. Същият мъж е освободен скоро след ареста, а доказателствата са прикрити, вместо да се търси отговорност. Операцията около склада с взривове е толкова сериозна, че за нея са информирани лично тогавашния премиер Дейвид Камерън и Тереза Мей, която по това време е министър на вътрешните работи. Подписването на сделката с Иран е считано за личен успех на тогавашното британско правителство и нещата са потулени, за да не се предизвика скандал. Но скандалът идва – макар и четири години по-късно.

Британското издание „Телеграф“ провежда разследване в продължение на три месеца, като са интервюирани над 30 настоящи и бивши официални лица във Великобритания, САЩ и Кипър. Един от източниците описва заговора като „изключително добре организиран тероризъм“, а друг заявява, че в склада е имало толкова много експлозивни материали, че е можело да бъде засегнат целия квартал около него.

Скандалът с прикриването на подобна информация е толкова сериозен, че в момента МИ5 и правителствените служители провеждат свое собствено разследване, за да се установят и най-малките детайли около дейността на клетката и най-важно – дали членове на Хизбулла са все още активни на територията на Великобритания. Според британското разузнаване, складираните взривни вещества са само част от по-широка мрежа на организацията, която подпомага извършването на атаки.

Британската преса припомня, че Хизбулла са хващани и друг път в подобна акция – в Тайланд. А през 2017, две години след разкритията в Лондон, член на Хизбулла, базиран в Ню Йорк, е хванат докато поръчва машина за пакетиране на лед от същия тип, в който са складирани взривните вещества във Великобритания.

Интересна подробност е защо взривните вещества са вкарвани в ледени пакети. За да разберат това, британските власти търсят отговор в Кипър. Там, през 2015 е арестуван 26-годишният ливанец с канадски паспорт Хюсеин Басам Абдалла. Той е подготвял в мазето си 65 000 ледени пакета с взривове. По време на разпитите, той признава, че е член на военното крило на Хизбулла. През юни 2015 е признат за виновен за планиране на терористични атаки и е осъден на шест години затвор.

Тогава започва съвместна работа между кипърските и британските служби в опит да разберат дали не се готви нещо по-голямо. Подобни пакети са намерени не само в Лондон, но и в други европейски столици. Взривовете са пакетирани в лед, за да устоят по-дълго и да не бъдат лесно засечени.

Неотдавна Лондон реши да вкара Хизбулла в списъка с терористични организации. Британски източник споделя, че в момента МИ5 работи съвместно с други европейски разузнавания, за да се прекъсне широката мрежа на организацията. Според информацията, особено важен е пътят през Балканите, които служат като логистичен център. Това не е нова информация, макар и пренебрегвана от местните правителства. Така например, Израел предупреждава, че членове на Хизбулла оперират в България, Албания, Сърбия и Македония. От Балканите, Хизбулла подпомага контактите си в Западна Европа и в частност в Германия.

Властите в Албания провеждат няколко пъти през последните години акции, при които са арестувани хора, свързани с Хизбулла.

САЩ определят Хизбулла като терористична група през 1990-те години. Доскоро Великобритания виждаше заплаха само във военното крило на Хизбулла, но през февруари 2019 цялата организация беше определена за терористична. Това решение напрегна отношенията с Ливан, където Хизбулла участва в коалиционно правителство. Хизбулла също така – заради силните си връзки с Иран – е основен съюзник на режима на Башар Асад и бойците на организацията имат силно участие в конфликта в Сирия.

Не за първи път Хизбулла участва в подготовка и изпълнение на терористични актове.

През юли 2012 петима туристи и шофьор на автобус са убити при детонация на бомба на летище „Сарафово“ в Бургас. Българските власти по-късно съобщиха, че двамата заподозрени за атентата са членове на Хизбулла, но както организацията, така и Иран отричат участие. През юни и есента на 2015 властите в Кипър и Великобритания провеждат акции, при които е разбит план за подготовка за атаки в Европа. През март 2017 в Германия пакистански гражданин е обвинен, че шпионира в полза на Иран като една от задачите му е била да събира данни за потенциални атаки.

So it seems Iranian espionage, terrorism & covert influence in SE Europe is kind of a problem.



If only somebody had sounded the alarm...https://t.co/T5m6biAcMw