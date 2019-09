С АЩ обявиха планове за изпращане на войски в Саудитска Арабия след атаките с дронове срещу петролната инфраструктура на страната, съобщава Би Би Си (BBC).

Министърът на отбраната на САЩ Марк Еспър заяви, че

разполагането на войски ще има „отбранителен характер”.

Общият брой на военните, които ще бъдат изпратени в арабската държава, все още не е определен.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за нападенията срещу две петролни съоръжения в Саудитска Арабия от миналата седмица. САЩ и кралството обаче обвиняват самия Иран за атаките.

В петък държавният глава на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на нови санкции срещу националната банка на Иран и изрази готовността на страната му да нанесе удари по 15 цели в ислямската република.

Какво каза Пентагонът?

Марк Еспър съобщи за решението за изпращане на войски в Саудитска Арабия заедно с командващия генералния щаб на армията на САЩ генерал Джоузеф Дънфорд-младши в петък.

Tonight @POTUS approved the deployment of U.S. forces and equipment in response to Saudi Arabia’s request for defensive assistance. The purpose of additional defensive support is: pic.twitter.com/tfCQ9E6QJP

„Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства поискаха съдействие”,

заяви Еспър. Силите ще бъдат съсредоточени върху подсилването на въздушната и противоракетната отбрана, а САЩ искат да „ускорят доставката на военна техника” и в двете страни.

📡⚡️🧨💥Defense Secretary Mark Esper and Gen. Joseph Dunford announce "The President has approved the deployment of U.S. forces, which will be defensive nature and primarily focused on air and missile defense" to Saudi Arabia‼️‼️‼️🤝🤝🤝🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/4PeO5oqxIx