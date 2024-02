САЩ и Великобритания поразиха 36 обекта на хусите в Йемен (ВИДЕО)

С АЩ и Великобритания нанесоха удари вчера по 36 обекта на хусите в Йемен при втора вълна от нападения, целящи да ограничат още повече боеспособността на подкрепяните от Иран групировки, които непрестанно атакуват американски и международни интереси след избухването на войната между Израел и палестинската групировка "Хамас". Това предаде Асошиейтед прес, като се позова на висши американски представители, пожелали анонимност.

Новите удари срещу хусите са нанесени от военни кораби и изтребители. Ударите последваха въздушната атака в Ирак и Сирия в петък, насочена срещу други подкрепяни от Иран милиции и срещу иранските Гвардейци на Революцията в отговор на удара с дрон в Йордания миналия уикенд, при който загинаха трима американски войници.

САЩ удариха Сирия и Ирак

Набелязаните мишени се намираха на 13 места и бяха поразени от американски изтребители F/A-18 от самолетоносача "Дуайт Д. Айзенхауер" и от разрушителите "Грейвли" и "Карни", които изстреляха ракети "Томахок" от Червено море, посочват източниците на АП.

Ударите са нанесени по подземни складове за оръжия на хусите, по ракетни системи, пускови установки и други съоръжения, които йеменските бунтовници са използвали за нападения срещу кораби в Червено море, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин заяви, че ударите са били подкрепени от Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Нидерландия и Нова Зеландия.

"Тези колективни действия отправят ясно послание към хусите, че за тях ще има още последствия, ако не прекратят противозаконните си нападения срещу международното корабоплаване и военните кораби", подчерта в изявлението си Остин.

"Няма да се поколебаем да защитим живота на хората и свободното движение на търговски кораби по един от най-важните водни пътища в света", предупреди той.

През последните няколко седмици САЩ извършиха над 10 удара по обекти на хусите, но не успяха да спрат атаките на групировката.

Управляваната от хусите Йеменска информационна агенция Саба (Saba) съобщи, че вчера САЩ и Великобритания са извършили 14 рейда в провинциите Таиз и Ходейда.

Вчерашните удари са третата масирана обща операция на САЩ и Великобритания за поразяване на пускови установки, радарни обекти и дронове на хусите. Ударите в Йемен имат за цел да изпратят послание към Иран, че Вашингтон смята Техеран за отговорен за въоръжаването, финансирането и обучаването на редица милиции, които стоят зад нападенията срещу американските и международните интереси в целия Близък изток през последните няколко месеца, включително в Ирак и Сирия от страна на йеменските бунтовници.

Във видео, споделено онлайн от хора в йеменската столица Сана, се чуват експлозии и се вижда взрив, осветяващ нощното небе. Според местни жители експлозиите са станали близо до сгради, свързани с президентския комплекс.

Live. Showing how weak USA&Uk jet fighter targeting civilians in Sanaa city #Yemen . Their goals always are on civilians areas. #palestine#Gaza #yemen pic.twitter.com/bUmzr67tiw