САЩ атакуваха бази в Ирак и Сирия, Помпейо: Това беше послание

А мериканската армия е нанесла "прецизни дефанзивни удари" в Ирак и Сирия срещу милицията Катаиб Хезбола, съобщиха американски източници, цитирани от Ройтерс.

В изявление на Пентагона се казва, че са атакувани три обекта на подкрепяната от Иран шиитска милиция в Ирак и два в Сирия.

В отговор на многократните атаки на Катаиб Хезбола срещу иракски бази, в които са разположени коалиционните сили от "Операция непоколебима решимост" (Operation Inherent Resolve), американските сили нанесоха прецизни дефанзивни удари, които ще ограничат способността на Катаиб Хезбола да провежда повече атаки в бъдеще срещу коалиционните сили, заяви говорителят на Пентагона Джонатан Хофман.

