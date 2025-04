Руски съд реши: Американецът Джоузеф Тейтър ще се лекува в психиатрия

Р уски съд разреши арестувания американски гражданин Джоузеф Тейтър да бъде принудително настанен в психиатрия, предаде ТАСС.

Според агенцията лекарите са диагностицирали американеца с психическо разстройство.

Московски съд удължи с месец ареста на американец

„На 15 март 2025 г. комисия от лекари психиатри установи у гражданина Джоузеф Тейтър следните психически разстройства: напрегнатост, импулсивност, налудни идеи и нагласи, мания за преследване, влияния от особена значимост и липса на самокритичност. Комисията достигна до извода, че Джоузеф Тейтър трябва да бъде настанен в болница“, пише в решението на съда.

This morning, U.S. citizen Joseph Tater pleaded not guilty in a Moscow court to charges of assaulting a police officer. The plea comes after months of legal proceedings following an August 2024 incident at a Radisson Hotel in Moscow, where Tater was initially detained for… pic.twitter.com/uTYrhy9NEq