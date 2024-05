"Това ми помогна да се убедя, че съм мъж": Руски политик каза, че се е върнал към биологичния си пол

Т ранссексуален политик от Русия каза днес, че се е върнал към биологичния си пол в необичайно послание на фона на репресиите срещу правата на представителите на ЛГБТИК+ общността в страната, предаде Ройтерс.

Роман Альошин, който по-рано носеше името Юлия Альошина и миналата година бе кандидат за губернатор на район в Сибир, каза, че е взел това решение по време на православния пост след период на "духовни терзания".

The first Russian transgender politician, Yulia Aleshina, announced that she is undergoing detransition.



Recall that Aleshina headed the branch of the "Civil Initiative" in the Altai Krai. In July 2022, Aleshina ran in the elections for the head of the Altai Krai but withdrew… pic.twitter.com/fESqKXO5Ec — Sota News (@sotanews) May 16, 2024

"Прегледах стари албуми на моите предци, помолих се за тях и това ми помогна да се убедя, че съм мъж", написа Альошин в "Телеграм". "Аз съм патриот на своята страна, затова живея в Русия. Извинявам се на целия руски народ!", се казва още в публикацията му.

Sign of the times in #Russia. The country's "first transgender politician" Roman Alyoshin announces that he is detransitioning after praying for his ancestors over Lent.



“I’m a patriot of my country [...] I apologize to all the Russian people!” he said. https://t.co/dNhdWGnEcD — Matthew Kupfer (@Matthew_Kupfer) May 16, 2024

Альошин, който се смята за първата открито транссексуална политическа фигура в Русия, не е отговорил на молбата на Ройтерс за коментар относно решението си да се върне към биологичния си пол.

Въпреки че се идентифицира като жена, през юли миналата година Альошин се отказа от кандидатурата си за губернатор на сибирския Алтайски край, позовавайки се на руското законодателство, което забранява законната и хирургическата смяна на пола.

🌍 INTERNACIONALES:



📌 Alyoshina Julia es de la ciudad de Samara en Rusia y concedió una entrevista exclusiva para A24 Paraguay.



Leé la nota completa aquí 👉 https://t.co/VcoB0FO7wd pic.twitter.com/4rp9tNK05A — A24compy (@a24compy) September 29, 2023

През последното десетилетие Русия се ангажира с широкомащабни репресии срещу правата на ЛГБТ общността, която президентът Владимир Путин представя като доказателство за моралния упадък в западните страни.

Преди това Альошин се е появявал облечен в рокли и с дълга до раменете руса коса. Сега на профилната си снимка в "Телеграм" той е с късо подстригана коса.

* Вижте и това видео от архива ни: "Хората ще напуснат": как се приема решението на Русия да обяви ЛГБТ движението за екстремистко

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase