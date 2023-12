Руски дронове са атакували Одеса тази вечер

Р уски дронове са атакували южния украински град Одеса тази вечер, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Съобщава се за няколко експлозии, за които се предполага, че може би са в резултат от използването на системите за противовъздушна отбрана срещу атаката с дронове.

❗🇷🇺⚔️🇺🇦 - The moment of arrival of the kamikaze UAV "Geran-2" in the area of ​​the "Gidroport" airfield in Odessa about an hour ago.



Air defense work is visible, an anti-aircraft missile flies past its target. #Odessa pic.twitter.com/KoEB4S8Ju9