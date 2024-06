Русия отправи предложение към Виетнам

П о време на посещението на президента Владимир Путин в Ханой Русия е предложила на Виетнам да му помогне в разработването на ядрени електроцентрали, съобщи Алексей Лихачов, ръководител на руската държавна ядрена компания "Росатом", в коментар, публикуван днес, от агенция РИА Новости, предаде Ройтерс.

Лихачов, който бе част от антуража на Путин по време на посещението му във Виетнам миналата седмица, заяви, че е отправил предложението към виетнамския премиер Фам Мин Чин.

"Предложихме всички възможни варианти за сътрудничество... в разговора ми с министър-председателя на Виетнам", каза Лихачов.

"Росатом" предлага на чуждестранните партньори не само атомни електроцентрали с голяма, но и с малка мощност, както в сухопътен, така и в плаващ вариант", добави той.

Виетнам не разполага с атомни електроцентрали и се отказа от плановете си за изграждане на първите си две атомни електроцентрали през 2016 г. след аварията в японската АЕЦ "Фукушима" и поради бюджетни ограничения.

Russia Offers To Help Vietnam Builds Nuclear Power Plants



Putin's state visits to Hanoi, he Offers to help Vietnam to build Nuke Plants.



"We offered all possible options for cooperation​​​," Likhachev, head of the Russian state nuke firm.



"Rosatom offers foreign partners pic.twitter.com/sNa0TKEy5l