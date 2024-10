Русия удари емблематичен небостъргач в Харков

К ъсно в понеделник Русия предприе масирана атака срещу градове в Украйна, която продължи и във вторник сутринта, като местните власти съобщиха за масово разрушаване на инфраструктурата и за убити цивилни в Харков и Кривой Рих.

В Харков Русия използва 500-килограмова бомба в понеделник вечерта, която сериозно повреди сградата „Держпром“ от 1928 г. - една от най-известните конструктивистки кули в света и първият модерен небостъргач, завършен в Съветския съюз. При нападението срещу сградата, която в момента е под временната защита на ЮНЕСКО, са ранени девет души, съобщи в Telegram областният управител на Харков Олег Синегубов. По-късно Русия отново атакува Харков, като повреди девет жилищни сгради, включително болница, и уби четирима души.

Russia has attacked the very center of #Kharkiv, targeting not only the cultural heritage of the city but also a UNESCO site.



This is Derzhprom, one of #Ukraine's first skyscrapers and one of the largest in the world, built back in 1928. pic.twitter.com/NEN0h6kLU9