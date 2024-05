Русия с поредна среднощна атака срещу Одеса, има 13 пострадали

Ч ерноморският град Одеса отново бе атакуван с балистични ракети. Въздушната тревога бе обявена в 21.55 часа. Три минути по-късно отекнаха силни експлозии.

По информация на председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер има поразена цел. За момента се съобщава за 13 пострадали.

Consequences of yesterday's attack on the Nova Poshta warehouse in Odessa



According to the latest data from the head of the OVA, 14 people were injured. pic.twitter.com/m8abxJAs6H