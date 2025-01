Р усия заяви, че е привикала във външно министерство молдовския посланик в Москва в знак на протест срещу онова, което руското външно ведомство нарече „неоснователни обвинения“ срещу руския посланик в Кишинев от страна на молдовски политическа партия, предаде Ройтерс.

Външното министерство заяви, че неназованата политическа партия в Молдова е призовала руският посланик да бъде да бъде експулсиран и да се ограничи работата на руското посолство.

Russia summons Moldovan ambassador



Russia has once again summoned the Moldovan ambassador, indicating ongoing tensions between the two nations. Here's an analysis based on the insights provided:



Recent Summons:

Reason for Summon: The specific reason for…