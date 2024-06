Русия твърди, че е свалила шпионски дрон на САЩ над Черно море

В понеделник руски вестник съобщи, че военните може да са свалили американски дрон за наблюдение над Черно море.

Руският всекидневник "Правда" публикува статия с подзаглавие: "Възможно е руските въздушно-космически сили да са свалили американски дрон над Черно море".

Вестникът посочва, че информацията е била разпространена първо от канала Fighterbomber Telegram, който е свързан с руските военновъздушни сили. Късно в понеделник каналът се появи, за да предположи, че нещо е било свалено над Черно море.

От Newsweek уточняват, е все още не са успели да проверят това твърдение и са се свързали с Министерството на отбраната на САЩ и руското външно министерство за коментар по електронната поща.

Russians claim they shot down US spy drone over Black Sea

