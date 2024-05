Руски съд остави в ареста американския войник, задържан по обвинения за кражба

С ъдът в руския град Владивосток днес реши да остави в ареста американския военнослужещ Гордън Блек, съобщи информационната агенция Интерфакс.

Участвайки в съдебното заседание чрез видеовръзка от предварителния арест Блек, който е обвинен в кражба, е поискал да бъде отменено решението за арест, предаде Ройтерс. Той заяви чрез преводач, че ще остане в Русия по време на разследването и съдебния процес.

Russia said that it will hold an American soldier who was detained in the Far East over the weekend in custody until early July on theft charges identified by a Russian court in the city of Vladivostok as Gordon Black. pic.twitter.com/hM8OPEB2Ie