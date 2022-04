Русия блокира руската версия на The Moscow Times

Н адзорният орган на комуникациите в Русия е блокирал достъпа до рускоезичния уебсайт на The Moscow Times, вестник, който отразява случващото се в Русия след разпадането на Съветския съюз, съобщи Ройтерс.

Основан през 1992 г., The Moscow Times е първият западен всекидневник, който се издава в Русия, и е най-известен с англоезичната си версия, която остава достъпна, посочва Франс прес. Печатното му издание спира да излиза през 2017 г. в условията на икономически трудности.

The Moscow Times заяви, че руските доставчици на интернет вече са започнали да блокират рускоезичния му сайт. Той публикува съобщение от руския орган за наблюдение на комуникациите, в което се казва, че сайтът му е блокиран. Руският орган за надзор на съобщенията не е отговорил веднага на запитването за коментар.

#BREAKING Russia has blocked The Moscow Times' Russian-language service after it published what authorities call a false report on riot police officers refusing to fight in Ukraine https://t.co/Rc7YGqc7BP