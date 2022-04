Русия осъди художничка, слагала етикети срещу войната в супермаркети

И звестна руска художничка е заплашена от 10 години затвор за това, че сменила етикети с цени на храни в супермаркети с послания срещу войната.

Александра Скочиленко обвинена по новия закон срещу фалшиви новини, приет от Путин в началото на военната инвазия в Украйна. Съдът сметна, че художничката е разпространила „фалшиви новини“ за въоръжените сили на Русия.

A Russian activist who replaced price tags in supermarkets with anti-war appeals and graphic images of atrocities in Ukraine has been jailed for 8 weeks pending her trial for “discrediting Russia’s armed forces.” Aleksandra Skochilenko faces 10 years behind bars. pic.twitter.com/6BgSUUiohE

Василеостровският окръжен съд в Санкт Петербург постанови, че Скочиленко трябва да остане в следствения арест в затвора до 31 май, съобщи пресслужбата на съда в Telegram, цитирана от в. Гардиън.

Според документи по делото на 31 март в супермаркет в Перекрьосток художничката е „поставила фрагменти хартия на мястото на етикетите с цени, съдържащи съзнателно невярна информация за руските въоръжени сили“.

Some of the redacted price tags that have appeared in Russia recently. One reads: "Russia shelled an art school in Mariupol, some 400 people were hiding inside from bombardment." Another says rising inflation is a result of Russia's war in Ukraine. https://t.co/X692vx58H3 pic.twitter.com/QuNuLHcNOQ