В Русия: Как глобяват за антивоенни протести

С лед военното нахлуване на Русия на територията на Украйна по улиците в руски градове започнаха протести. Хиляди хора бяха задържани, а после осъдени на глоби или административен арест, съобщи "Би Би Си" (BBC).

Медията се запозна с протоколи за задържане на участници в антивоенни акции.

