ФБР: Камала Харис е мишена на чуждестранна операция за оказване на влияние

П редизборният щаб на вицепрезидентката на САЩ Камала Харис съобщи, че миналия месец Федералното бюро за разследване (ФБР) го е уведомило, че е "мишена на чуждестранна операция за оказване на влияние", предаде Ройтерс.

"Имаме надеждни мерки за киберсигурност и не сме забелязвали пробиви в сигурността на нашите системи в резултат на тези усилия", е казал за Ройтерс член на екипа, като уточнил, че щабът продължава да поддържа връзка с властите.

The #FBI has confirmed that it is looking into allegations of an #Iran-backed #cyberattack on #Republican nominee #DonaldTrump’s presidential #campaign and attempts to access similar information from #Democratic ticket Vice President #KamalaHarris’s team.https://t.co/3qI0MHxzJL